Undercoveragenten en crimineel kopstuk Piet Costa worden gehoord in afpersingszaak fruithandel

De Gelderse fruithandel wordt sinds de zomer van 2019, toen tussen een vracht bananen ruim 400 kilo cocaïne werd gevonden, geconfronteerd met een bijna onophoudelijke stroom aan gewelddadige incidenten. De eigenaren moesten een miljoenenbedrag betalen, anders zou er een medewerken worden vermoord. Wat volgde was een reeks aan gewelddadige beschietingen en brandstichtingen. In een poging het geweld te stoppen zette de politie in december 2020 een omstreden opsporingsmiddel in: een WOD-traject, wat staat voor Werken Onder Dekmantel. Deze undercoveragenten benaderden een verdachte en trokken hem een busje in, waarna hij volledig leegliep over de twee hoofdverdachten in deze zaak. Een paar dagen na zijn verklaringen werden deze verdachten aangehouden.

OM ‘not amused’

Over de omstandigheden rond deze undercoveractie is veel te doen. De verdachte zegt dat er met geweld werd gedreigd, en dat hij anders nooit het busje zou zijn ingestapt. De agenten hebben in hun verslag van de actie juist verklaard dat er van geweld of enige druk geen enkele sprake was. Omdat ook audio-opnamen ontbreken (volgens justitie was er geen tijd om dit te regelen) vroegen de advocaten van de verdachten de undercoveragenten te kunnen bevragen. Een van de officieren van justitie zei dinsdag ‘not amused’ te zijn over het ontbreken van de opnamen, ‘omdat daar gedoe van zou komen’. Dat de opnamen ontbreken zegt volgens het OM niets over de betrouwbaarheid van het verslag dat de agenten hebben opgemaakt. Advocaten leverden dinsdag felle kritiek op de opsporingsmethoden die zijn ingezet.

De rechtbank heeft nu besloten dat de agenten, maar ook hun begeleiders, gehoord moeten worden over de gang van zaken rond de undercoveractie, door die door de advocaat van de betrokken verdachte een ontvoering werd genoemd. Daarnaast besloot dat de rechtbank dat de criminele kopstukken Roger P. (beter bekend als Piet Costa) en Piet S. gehoord moeten worden. De twee staan in verschillende rechtszaken terecht voor grote drugstransporten, en gelden in het criminele milieu als grote spelers in de drugssmokkel. De twee werden vorig jaar allebei opgepakt na het kraken van het versleutelde chatsysteem Encrochat.

Piet Costa en Piet S. zouden meer weten

Hoofdverdachte Ali G. zegt de twee kopstukken te willen horen omdat hij van hen gehoord zou hebben dat de eigenaar van fruithandelaar De Groot betrokken zou zijn bij het smokkelen van drugs. Zijn advocaat ontkende dat onlangs in diverse media nog eens, nadat er nieuwe geruchten over diens betrokkenheid daarover ontstonden. Ali G. heeft steeds gezegd wel wetenschap te hebben over de afpersingszaak, maar er niets mee te maken hebben. Ook politie en justitie zeggen mogelijke betrokkenheid van De Groot bij drugshandel niet te onderzoeken. Met het horen van de twee zou Ali G. die stelling meer kracht willen bijzetten. Jan Hein Kuijpers, de advocaat van Piet Costa, liet gisteren al doorschemeren dat het horen van zijn cliënt een kansloze exercitie zou worden.