‘Undercoveragenten ontvoerden verdachte in omvangrijke cokezaak‘

Undercoveragenten hebben een verdachte in een omvangrijke drugs- en afpersingszaak rond een fruitgroothandel in Hedel (Gelderland) korte tijd ontvoerd, bevestigt advocaat Peter Plasman. Volgens de raadsman deden de mannen zich voor als zware criminelen en bedreigden ze de man.

De verdachte werd op straat een busje ingetrokken. Aan de undercoveragenten moest de man vertellen wie de opdrachtgever voor de aanslagen op personeel van het bedrijf was.

Sinds december zijn opnieuw meerdere verdachten aangehouden in dit onderzoek. Op 30 maart staat een voorbereidende zitting gepland in de rechtbank in Arnhem. Dan is ook de cliënt van Plasman aan de beurt, laat de advocaat weten. In een rechtszaak begin dit jaar tegen andere verdachten werden twee mannen en een vrouw vrijgesproken door gebrek aan bewijs.

Het Openbaar Ministerie heeft De Telegraaf laten weten dat de inzet van undercovers ‘gerechtvaardigd is bij ernstige zaken‘.

Vuurwerkbommen

De afgelopen tijd zijn er verschillende incidenten geweest met vuurwerkbommen en brandstichtingen bij adressen die een link hadden met het fruitbedrijf. Medewerkers van het bedrijf in Hedel kregen sinds mei 2019 te maken met geweld, nadat de onderneming de vondst van 400 kilo cocaïne tussen Zuid-Amerikaans fruit bij de politie had aangegeven.

Afpersers eisten daarna met sms-berichten een miljoen euro. ,,Als er niet betaald wordt, zullen wij op korte termijn een willekeurige medewerker liquideren", schreven de afpersers. ,,Na elke aanslag verhogen we de boete met 150.000 euro. Indien we merken dat je de politie inlicht, zullen we dat met extreem geweld beantwoorden. We hebben een lange adem en de politie zal je niet eeuwig bewaken." De afpersers beschikten over een lijst met adressen van medewerkers.

Handgranaat

Na de afperspoging kregen (ex)-medewerkers en familieleden van het fruitbedrijf te maken met geweld, zoals bedreigingen, een handgranaat bij een zoon van de directie op de stoep in januari 2020, beschietingen van twee woningen in juni 2020 en een brandstichting bij twee ex-medewerkers in Hedel die gewond raakten in november 2020.