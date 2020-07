Undercoveragenten vrezen voor veiligheid van familie na dreigement amateurspeurder

De bij de politie bekende amateurspeurder Jan Huzen dreigt op Facebook de adresgegevens van enkele agenten te publiceren, omdat zij zich onherkenbaar mengen onder betogers bij boerenprotesten. Hij wil hiermee een ‘signaal afgeven’ aan de ‘falende overheid’. De politie is al een paar dagen op de hoogte van het dreigement en zegt de Facebookpagina goed in de gaten te blijven houden. ,,De bezorgdheid van de agenten delen wij. Dit heeft niets meer met normen en waarden te maken”, meldt de landelijke politie.

Verontrustende telefoontjes

Alleen al bij politiebond ACP zijn na het bericht van deze nieuwssite ‘tientallen verontrustende telefoontjes’ van agenten binnengekomen, waaronder ook van undercoveragenten. ,,De agenten spraken hun bezorgdheid uit over hun eigen veiligheid, maar vooral ook over de veiligheid van hun naasten”, laat de bond weten. ,,Voor de ACP staat de veiligheid van politiemensen voorop.” De bond is na het dreigement direct in gesprek gegaan met de politie. ,,Deze gaf aan dat zij actie zullen ondernemen.”

Het is onduidelijk welke stappen de politie in de richting van Huzen gaat ondernemen. Er wordt in ieder geval een bericht op de interne site van de politie geplaatst, aldus ACP. Een woordvoerder van politie Midden-Nederland bevestigt dat het regionale korps bezig is het een en ander uit te zetten. ,,Daar kan ik nu nog niets over zeggen. Wel kan ik me heel goed voorstellen dat er agenten zijn die zich zorgen maken om hun veiligheid.”

Intimiderend

Amateurspeurder Jan Huzen is de oprichter van de Facebookgroep ‘Steungroep Boeren & Burgers’. In deze groep zitten bijna 170.000 leden. Huzen post hier berichten over aanstaande boerenacties en de stikstofproblematiek. Nu dreigt Huzen de adressen van undercover-politiemensen die woensdag aanwezig waren bij het boerenprotest in Bilthoven openbaar te maken.

Hij publiceerde alvast het 06-nummer van Hans Schoones, bestuurder van de politievakbond ANVP. Schoones krijgt sindsdien naar eigen zeggen ‘intimiderende telefoontjes’ van boze boeren. Huzen zelf zegt vierkant achter zijn oproep te staan. ,,Die undercoveragenten hebben dit aan zichzelf te danken. En dan neemt zo’n vakbondsbestuurder het ook nog voor hen op. Die man snapt er helemaal niets van. Het moet eens afgelopen zijn met die Russische toestanden hier in Nederland.”

Of hij zich verantwoordelijk voelt voor eventuele incidenten als de adressen daadwerkelijk op straat komen te liggen? ,,Die verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf, niet bij mij.” Huzen werd vorig jaar nog aangehouden vanwege opruiing in de zaak van de vermiste Willeke Dost. Uiteindelijk bleef het bij een waarschuwing. Wel kreeg hij een proeftijd van een jaar.