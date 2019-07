Unicum: Kim scoort een 10 voor haar vijfgangenmenu op ROC in Almelo

Als klein meisje wist Kim al wat ze wilde worden. „Ik stond al heel jong bij mijn vader en moeder in de keuken. En in de woonkamer stond een klein speelkeukentje.” Toch is het vak haar niet met de paplepel ingegoten. „Er is eigenlijk niemand in de familie die iets met het horecavak heeft. Alleen mijn oom is bakker”, zegt ze met een lach.



Er was na de middelbare school geen enkele twijfel welke opleiding ze zou gaan doen. Het moest het ROC in Almelo worden. Vanuit Hardenberg, waar Kim vandaan komt, reisde ze twee jaar lang elke week naar Almelo. Dit jaar werd het makkelijker, want haar vriend verhuisde naar Hengelo. „Het grootste gedeelte van de week ben ik bij hem thuis, aan de Werninkhofstraat.”