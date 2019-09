Uniek lieveheersbeestje gespot in Nederland

Wereldwin­kel heeft nog toekomst, maar het gaat niet vanzelf

10:00 De wereldwinkel leek lange tijd onverwoestbaar in ons land. Maar van de ruim 400 ooit, zijn er nog 242 over. Het gouden jubileum, dat vandaag wordt gevierd, heeft dan ook een donker randje. Niet iedereen ziet de toekomst somber in. ,,Er is minder solidariteit, maar duurzaamheid is populairder dan ooit. Daarvoor moet je bij ons zijn.’’