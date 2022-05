Unieke Lancaster-bommenwerper vliegt woensdag boven Twente

Eén van de twee laatste vliegwaardige exemplaren van de Britse bommenwerper Lancaster is deze woensdag te zien boven Twente. Het toestel maakt voorafgaand aan dodenherdenking een ‘herdenkingsvlucht’ over Nederland en doet daarbij Markelo en Den Ham aan.

De flypast boven Den Ham is gepland rond 17.21 uur, Markelo is negen minuten eerder aan de beurt (17.12 uur). De Lancaster PA474 komt gevlogen uit de richting van Bathmen, waar het toestel om iets over vijf door het luchtruim zal scheuren.

Nog twee

De Lancaster bommenwerper heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in het heetst van de strijd een belangrijke rol gespeeld. Er zijn in totaal 3.249 Lancasters verloren gegaan in die periode. Op dit moment zijn er wereldwijd nog slechts twee modellen van het imposante viermotorige toestel vliegwaardig.

De BBMF Lancaster maakt op 4 mei een herdenkingsvlucht over achttien crashlocaties in Nederland en België, als eerbetoon aan de meer dan 55.000 mannen van de RAF Bomber Command die tijdens de Tweede Wereldoorlog de uiterste prijs betaalden.

Ook in 2014 vloog de Lancaster over Markelo. Het was de bedoeling dat het toestel in 2019 wederom een vlucht zou maken, maar dat werd op het laatste moment afgeblazen vanwege technische mankementen.

De volledige route van de Lancaster is hier te vinden