Unieke landelijke storing bij pinautomaten: geld opnemen en storten was urenlang niet mogelijk

Pas op: de plaagmier rukt op en hij vreet alles op wat hij tegenkomt, ook bij jou in huis

Hij zat al in Amersfoort en Soest en is nu ook in De Bilt waargenomen. De plaagmier, ook wel bekend als de Lasius neglectus, zat onder een pot van een olijfplant bij tuincentrum Ranzijn. De exoot richt schade aan in tuinen. En misschien wel vervelender: hij dringt vrij eenvoudig huizen binnen om daar naar voedsel te zoeken en maakt nestjes in leidingen, stopcontacten en lampen.

12:16