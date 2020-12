Universiteit Amsterdam zet docent Frans op non-actief in MeToo-zaak

Medewerker UWV verdacht van verduiste­ren 1,8 miljoen euro

15 december De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft maandag twee woningen in Rotterdam doorzocht in een onderzoek naar de verduistering van 1,8 miljoen euro bij het UWV. Een 31-jarige man wordt verdacht van verduistering en valsheid in geschrift tijdens zijn werkzaamheden in dienst van de uitkeringsinstantie.