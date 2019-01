Universiteit Groningen komt met schrik vrij na poederbrief, personen uit quarantaine

De poederbrief die werd gevonden in een pand van de Rijksuniversiteit Groningen aan de Oude Boteringestraat, bevatte geen gevaarlijke stof. Het spul is in beslag genomen voor onderzoek en het pand wordt voor de nog zekerheid gecontroleerd, meldt de politie.

Rond 09.30 uur werd bekend dat er een een verdacht pakketje was aangetroffen bij de RUG (Rijksuniversiteit Groningen). Het pand op de Oude Boteringestraat is uit voorzorg ontruimd. Uiteindelijk bleek dat er naast het pakketje ook een poederbrief is aangetroffen. De drie personen die met de brief in aanraking zijn gekomen moesten in het pand blijven totdat bekend was welke stof het betrof. De drie maken het vooralsnog goed, meldt het Dagblad van het Noorden. Voor zover bekend heeft niemand klachten.