Universiteit Twente heeft enige baas met migratieachtergrond in Nederland: ‘Dat is soms eenzaam’

Hij nam zijn dochter Mira van dertien jaar deze week mee naar Sam Sam, het restaurant op de Oude Markt in Enschede. Net als vroeger. Hij was hoogleraar aan de Universiteit Twente en woonde met zijn gezin in de stad. „We kwamen er vaak, Mira is in Enschede geboren. Ze herkende niets meer, ik wel natuurlijk. De stad is opgeknapt, mooier geworden, maar veel is nog hetzelfde. Ik ben een teruggekeerde Tukker, ik voel me hier heel erg thuis.”