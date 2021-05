Universiteiten gaan uit van volledige heropening bij start nieuwe studiejaar

Hier wordt de puzzel van volle ic's gelegd: opnieuw hulp nodig van buiten regio

5 mei De jas is net uit als kort na acht uur de eerste telefoon rinkelt op de mini-meldkamer voor de coronazorg in de regio van Rotterdam tot Terneuzen. Het is een roep om hulp van een regionaal ziekenhuis dat aan het begin van de dag al overvol is. We kijken mee tijdens het ochtendoverleg in het zenuwcentrum waar de beschikbare ic-bedden worden verdeeld. En het is duidelijk: opnieuw ligt een spannende dag in het verschiet.