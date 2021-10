Urker visser Hendrik overleefde corona maar net: ‘Prikweigeraars mogen mijn deel hebben’

Dat hij amper thuis slaapt, is zo ongeveer het enige in het leven van Hendrik Visser (64) wat in een jaar tijd niet is veranderd. Destijds verbleef de Urker visser voornamelijk op zijn boot, de UK-200, waarmee hij over de noordelijke wateren voer om te vissen op schol. Nu slijt hij zijn dagen in een revalidatiecentrum in Beetsterzwaag, als zwaar getroffen ex-coronapatiënt.