Uslu besluit voor de zomer over lot Ongehoord Nederland: ‘Niet over een nacht ijs’

Mediastaatssecretaris Gunay Uslu zal voor het zomerreces duidelijkheid geven over het verzoek van NPO om de licentie van Ongehoord Nederland (ON) in te trekken.

In haar brief aan de Tweede Kamer laat Uslu weten dat sprake is van een uniek verzoek om de voorlopige erkenning van ON in te trekken. Ondanks de grote druk om snel duidelijkheid te geven, wil Uslu niet over een nacht ijs gaan. ,,Een dergelijk besluit met potentieel ingrijpende gevolgen wil ik niet lichtvaardig nemen.” Daarom zal ze ook advies inwinnen bij de landsadvocaat.

De politieke druk op Uslu is groot om tot intrekking over te gaan. Maandag gaven tal van partijen in reactie op het NPO-verzoek al uiting aan de wens de voorlopige vergunning definitief in te trekken.

De NPO wil dat de licentie wordt ingetrokken, omdat ze geen enkele verbetering ziet na het uitschrijven van de derde boete wegens het overtreden van de journalistieke regels. Na de derde boete zag de raad van bestuur van NPO geen andere weg dan overgaan tot ‘het uiterste middel dat de wetgever de NPO heeft toegekend; een verzoek aan de staatssecretaris Cultuur en Media om de voorlopige erkenning in te trekken’.

Het actualiteitenprogramma Ongehoord Nieuws is de steen des aanstoots: dat zou ‘stelselmatig’ de journalistieke code van NPO overtreden. Daarbij baseert de publieke omroep zich op diverse onderzoeken van Ombudsman Margo Smit. Er zijn nu drie boetes uitgeschreven die optellen tot een kleine 3 ton.

‘Alle basisbeginselen aan laars gelapt’

In de uitzending van Ongehoord Nederland van dinsdag kwam de advocaat van ON in het geweer tegen het verzoek van NPO aan de staatssecretaris. De NPO heeft ‘onzorgvuldig gehandeld’, stelt advocaat Hakan Külcü.

,,Het neerleggen van zo’n verzoek dien je van tevoren aan te kondigen en we hebben dat nu pas vernomen, maar het verzoek is al ingediend bij de minister. Dit kan niet”, reageert de raadsman. ,,Ten tweede moet ON de kans krijgen een eigen zienswijze in te dienen. Is ons ook ontnomen. We moeten bezwaren indienen. Die kans hebben we ook niet gekregen.”

Juridisch zijn alle basisbeginselen aan de laars gelapt, aldus de advocaat. ,,Dit kan niet. Hier gaan we dan ook een voorlopige voorziening tegen indienen”, meldt Külcü. ,,Het NPO-bestuur koerst aan op een frontale botsing met ON!, maar de grootste slachtoffers lijken te worden de Nederlandse burgers, de rechtsstaat, het hart van de democratie, de vrijheid van meningsuiting.”

Arnold Karskens, voorzitter van Ongehoord Nederland, spreekt van ‘een hetze’. ,,De zogenoemde feiten van de Ombudsman zakken als drijfzand in elkaar. Het wordt ons onmogelijk gemaakt nog uit te zenden.”

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: