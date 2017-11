Utrecht neemt afscheid van laatste Zwarte Piet

De Goedheiligman zet vandaag voet aan wal in Utrecht met in zijn kielzog tientallen roetveegpieten. Zwarte Piet is er voor het eerst helemaal niet meer bij tijdens de intocht van Sinterklaas in Utrecht. Op eentje na dan: Gerard Bloemink loopt voor de 29ste en ook gelijk laatste keer mee als Zwarte Piet.