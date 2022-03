Utrechtse familie ziet levenswerk verloren gaan in de vlammen: ‘Ik weet niet hoe het nu verder moet’

Een vlammenzee verwoestte deze week in enkele uren tijd het levenswerk van de Utrechtse familie Akbulut. Wat rest is een enorme puinhoop en ongeloof. ,,Je hoopt dat het een boze droom is.”

Terwijl de verzekeringsexpert het met hekken afgebakende terrein afbeent, tuurt Cemal Akbulut ontredderd naar de puinhopen. De vinger van de man die het woord voert voor de hele familie, wijst van de ene naar de andere plek tussen de berg zwartgeblakerd verwrongen staal. ,,Daar, daar en daar. Ik herken gewoon de machines nog zoals die in onze hal stonden.” In zijn ogen verschijnen rode adertjes, een traan zakt langzaam over zijn wang.

Niets meer

Een dag na de vuurzee aan de Atoomweg op industrieterrein Lage Weide langs de A2 bij Utrecht, is Cemal de enige die rondstruint over de plek waar de familie zoveel tijd en energie ingestoken heeft afgelopen jaren. En nu is er plotseling helemaal niets meer. ,,Het begon daar achterin. Mijn neef zag rook tussen het plafond en probeerde direct te blussen.”

Met gevaar voor eigen leven gaan de drie in het pand aanwezige familieleden woensdag het dak op, op het moment dat alleen nog maar rook en geen vlammen zichtbaar zijn.

Omdat zij de bron van de rook niet weten te lokaliseren bellen zij nog voor 13.00 uur de brandweer, die heel kort daarna arriveert. ,,Ikzelf zat op dat moment in Rotterdam en was na een telefoontje van mijn neef heel snel terug in Utrecht. De brandweer vertelde me dat ze probeerden om hier in het midden na wat sloopwerk een muur van water te maken, zodat de andere helft van het pand gered zou kunnen worden.”

Hoop

Maar waar de familie Akbulut rond 14.00 uur nog volop hoopt dat er iets te redden valt, vervliegt die hoop met de tijd. De vlammenzee wordt alsmaar groter en als de grijper die moet gaan slopen rond 16.00 uur arriveert, slaan de vlammen inmiddels massaal uit het dak en blijkt er geen redden meer aan. ,,Toen zijn we ingestort”, klinkt over dat moment, als de familie zich realiseert dat alles verwoest gaat worden.

Volledig scherm De brand bij bedrijf 7B machine B.V. van de familie Akbulut, toen woensdagmiddag al duidelijk was dat de vlammen het hele pand zouden gaan verwoesten. © Koen Laureij

,,We begonnen in 1998 met ons bedrijf op Strijkviertel, zijn zeven jaar geleden hier naartoe verhuisd en hebben het pand vorig jaar kunnen kopen. Het ging heel goed met ons bedrijf, dat internationaal handelt in machines voor bakkerijen en horeca. Nu is dit alles wat er rest.” Cemal wijst vertwijfeld naar de trieste restanten, van wat dinsdag nog een florerende onderneming was.

Niet geloven

,,Ik ben hier ook om het toch nog een keer van dichtbij te zien. Je wilt het niet geloven, hoopt dat het een nare droom is. Maar het is echt. Ik weet niet hoe het nu verder moet.”

Ondanks het verdriet klinken ook positieve dingen. Dat omliggende panden zoals die van DHL en een opslag voor particulieren gespaard zijn gebleven. Dat zich geen persoonlijke ongevallen hebben voorgedaan en dat de drie aanwezige familieleden op tijd weg konden komen. En ook prijst de familie de snelle komst van de brandweer.

Smeulende brand

,,We hebben een heleboel pogingen gedaan om het pand te redden. Maar de constructie werkte tegen en het bepalen van de brandhaard tussen de dakopbouw en de vliering was een groot probleem”, zegt Jelle Mulder van de Veiligheidsregio Utrecht. ,,Het was een smeulende brand die uitermate moeilijk te blussen was. En toen de vlammen rond 15.30 uur uit het pand sloegen kwam er ineens heel veel zuurstof bij en was er geen houden meer aan. De grijper kon toen alleen nog maar slopen. We hebben er alles aan gedaan. Heel triest dat dit levenswerk in vlammen op is gegaan.”

Cemal besluit namens de familie: ,,Heel veel mensen benaderen ons en spreken hun steun uit. Ook bijvoorbeeld de ondernemersvereniging van het bedrijventerrein. Dat helpt en waarderen we enorm.”

