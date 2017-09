Vaak rijdt de buurman een dochter dood

Toch is niet elke gemeente even onveilig, blijkt uit een analyse van het AD naar ongevalscijfers van het verkeersdatabureau VIA. Gemeenten als Enschede, Hilversum en Heerhugowaard, Velsen, Nieuwegein, Amersfoort en Groningen zijn voor de jeugd relatief gevaarlijk. De kans dat kinderen in die steden een ongeluk krijgen, is meer dan drie keer zo groot als in bijvoorbeeld Emmen, Almere en Arnhem. Meer dan 200 kinderen tussen de 4 en 18 jaar raakten in Enschede betrokken bij een ongeval, in Arnhem - waar ongeveer evenveel kinderen wonen - kregen ongeveer 60 kinderen een verkeersongeluk.



Volgens Donkers speelt de inrichting van de infrastructuur een belangrijke rol bij hoe veilig het is voor kinderen. ,,Zo hebben ze in Almere een vrijliggend fietsnetwerk en is ook in Houten het snelle en het langzame verkeer goed van elkaar gescheiden.'' Ook de plek van scholen kan verschil maken, wel of niet in de buurt van een drukke weg.