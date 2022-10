Vaargegevens: schippers fataal ongeval hielden zich niet aan de toegestane snelheid

De boten raakten elkaar rond 07.15 uur in het Schuitengat. Daarbij vielen zeker twee doden, en aangenomen wordt dat ook de twee vermisten zijn omgekomen. Eén van de vier geredde mensen ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De kapitein en stuurman van de veerboot Tiger zijn - zo is standaardprocedure - aangehouden. Zodra de kapitein van watertaxi Stromloper uit het ziekenhuis mag, wordt ook hij aangehouden voor verhoor.

De maximale vaarsnelheid in het Schuitengat is volgens Rijkswaterstaat maximaal 20 kilometer per uur en geldt voor iedereen, dag en nacht.

Uit gegevens van de website MarineTraffic valt af te leiden dat watertaxi de Stormloper vlak voor het ongeval bijna 30 kilometer per uur (16 knopen) ging. De snelboot Tiger voer op dat moment bijna 49 kilometer per uur (28 knopen). Websites zoals MarineTraffic krijgen de vaargegevens rechtstreeks van de schepen zelf dankzij het Automatic Identification System (AIS). De weergegeven data geven een betrouwbaar beeld, bevestigen marine-experts. Welke rol de snelheid van beide schepen heeft gespeeld bij het ongeval is echter nog niet duidelijk.

Volgens Rijkswaterstaat mag er op andere plekken in de Waddenzee wel harder worden gevaren, bijvoorbeeld op de hoofdvaarwegen. Maar alleen als de kapitein over de benodigde vaarbewijzen beschikt en alleen tussen zonsopgang en -ondergang. In het Schuitengat geldt een maximale vaarsnelheid om de natuur te beschermen. ,,De Waddenzee is werelderfgoed en dat is het niet voor niets. Snelvaren is daarom beperkt om de natuur niet te beschadigen”, zegt woordvoerder Anne van der Meer. Rijkswaterstaat controleert geregeld of schippers zich aan de snelheid houden.

Interessante alternatieve route

Het Schuitengat is de laatste weken voor rederij Doeksen een interessante alternatieve route omdat het korter is dan via de hoofdvaarweg en daardoor minder brandstof kost. De rederij was met Rijkswaterstaat in overleg om op de boeien in het Schuitengat verlichting aan te brengen. Ze wilden hier volgens Rijkswaterstaat ook in de vroege morgen en later op de avond vaker kunnen varen. Rijkswaterstaat had hierover nog geen besluit genomen.

Burgemeester Caroline van de Pol van Terschelling wil nog niet ingaan op de snelheden die de boten hebben gevaren. Ook zei ze op een persconferentie vanmiddag in Harlingen niets over of de passagiers zwemvesten droegen. ,,Er zijn nu drie ongevallen gebeurd in korte tijd, met verdrietige afloop. Die worden allemaal op hun eigen veiligheid en merites beoordeeld. Het is belangrijk dat er vrij snel duidelijkheid over komt.” Afgelopen zomer kreeg een scholiere tijdens een vaartocht een giek op haar lichaam en overleed. De giek brak af tijdens het varen. En vorige maand viel iemand in de laadruimte van een schip in de haven van Harlingen.

Net als bij de afgebroken giek doet de Onderzoeksraad voor de Veiligheid onderzoek naar de aanvaring tussen de Stormloper en de Tiger. Dat gebeurt deels samen met de politie voor de Landelijke Eenheid, die onder meer beide boten in beslag neemt, vaargegevens controleert en getuigen spreekt.