‘Vaccinatie kán net het laatste zetje zijn’

Ziekenhuis in Enschede bekogeld door relschop­pers, rust keert terug

0:00 Op meerdere plaatsen in Nederland zijn demonstranten tegen de avondklok vanavond de straat opgegaan na oproepen die werden gedaan via sociale media. Dat liep overal uit op ongeregeldheden. Zo hebben relschoppers geprobeerd om de ruiten van de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis MST in Enschede in te gooien. Ook zou het ziekenhuis zijn bekogeld met vuurwerk. Er is extra beveiliging opgeroepen. Verschillende burgemeesters hebben noodverordeningen afgegeven. Inmiddels is het rustig op veel plekken.