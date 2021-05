Vaccinatiegegevens van miljoenen Nederlanders in database: is dat wel te vertrouwen?

1. Hé, ik heb opeens een omgeving die MijnRIVM heet. Wat is dat precies?

Dat klopt. In het nieuwe internetportaal dat te vinden is via mijn.rivm.nl, kunnen mensen na te zijn ingelogd met DigiD onder meer bekijken op welke datum ze een coronavaccin hebben gehad, welk vaccin dat was en tot welke partij (batch) dit vaccin behoorde. Ook persoonsgegevens zoals naam en geboortedatum zijn in het dossier opgenomen. De gegevens worden in principe twintig jaar bewaard, schrijft het RIVM.