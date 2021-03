Vaccins horen niet op de plank, maar in bovenarmen

Boswachter Luc zorgde wekenlang voor opgejaagd reetje, maar toen sloeg noodlot toe

22 maart Het heeft even geduurd voor hij de foto’s die nu in de prijzen zijn gevallen kon bekijken. Toen er vorig jaar plotseling een ree opdook achter zijn huis langs het spoor in Utrecht, bekommerde de Utrechtse boswachter Luc Hoogenstein (50) zich meteen om haar. Drie weken lang paste hij op het angstige diertje, en samen met de gemeente Utrecht bedacht hij een reddingsplan. Het leek allemaal goed te komen. Tot het misging.