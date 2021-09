Vader (50) wilde 'natuurlijk’ seks met 8-jarig dochtertje maar wel ‘zonder haar pijn te doen’

Gedode Sandra (56) uit Almelo had ruzie met haar vriend over vaccina­ties: ‘Ze was heel dwingend’

12:32 Sandra Rozeman (56), die woensdag dood werd aangetroffen op het parkeerterrein van ziekenhuis ZGT in Almelo, lijkt het slachtoffer van een vaccinatieruzie met haar vriend Floris van V. (43) De vrouw geloofde volgens mensen in haar omgeving in complottheorieën en vertoonde zich nog nauwelijks op straat.