Vader (55) die school binnenreed was woest omdat zoontje en beste vriendje uit elkaar werden gehaald

video Ernstig zieke James B. veroor­deeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik 12-jarig meisje

15:28 James B. is veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf voor het seksueel misbruik van een 12-jarig meisje in het Rotterdamse Hilton Hotel een jaar geleden. Naast de straf moet hij 4000 euro smartengeld betalen. Het is de vraag of de ernstig zieke Amerikaan (50), die het misbruik altijd heeft ontkend, de straf zal uitzitten. Omdat hij acute leukemie heeft, mocht hij eerder naar huis in Amerika om te sterven.