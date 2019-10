Vader (67) 'Ruinerwold' schreef zijn eigen evangelie op internet

De 67-jarige vader die vorige week met zes meerderjarige kinderen werd gevonden in een huis in Ruinerwold schreef tijdens zijn verblijf op de boerderij zijn eigen evangelie via duizenden artikelen op internet , meldt De Volkskrant. Onder een schuilnaam, John Eagles, werkte hij aan een volledig eigen online-encyclopedie, Eagle Rock Wiki.

De vader geloofde bovendien in een onzichtbare spirituele oorlog tussen goede en kwade geesten. Dat zou blijken uit een video waarop De Telegraaf de hand heeft weten te leggen en waarin de 67-jarige vader uitgebreid zou spreken over zijn geloofsopvattingen.

In het Engels bespreekt de man zaken als God, geld, geluk, gerechtigheid en ziekte. De film zou volgens de krant zijn opgenomen op 5 april 2006 in zijn winkel voor houten meubelen en speelgoed in Zwartsluis. Hij kondigde aan dat hij een boek of videoserie wilde maken onder de titel ’Niets dan Gods ideaal’.

Benadelen gezondheid

De vader van het gezin wordt vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Hij hoort dan of hij langer moet blijven vastzitten, nadat hij donderdag was aangehouden. Hij wordt verdacht van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling in de zin van het benadelen van de gezondheid van anderen en van witwassen.

Het gezin woonde al jaren in afzondering. Vorige week dinsdag kwam de zaak echt aan het rollen nadat de 25-jarige zoon enkele keren was opgedoken in een kroeg in het Drentse Ruinerwold, een plaatsje van ongeveer 4000 inwoners in de buurt van Meppel. Toen hij zijn verhaal deed aan de kastelein van de dorpskroeg schakelde die de politie in.

Zowel de vader als de huurder van het pand, de 58-jarige Oostenrijker Josef B., zit vast. Ook B. wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van de anderen en witwassen. Josef B. werd afgelopen donderdag al voorgeleid. De rechter-commissaris besloot dat hij nog zeker twee weken langer vast moet blijven.