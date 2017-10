Vader filmt dochter Lotte, van haar geboorte tot haar 18de verjaardag vandaag

Al sinds hun geboorte filmt de Utrechtse kunstenaar Frans Hofmeester wekelijks zijn dochter Lotte en zoon Vince. Lotte is vandaag 18 jaar geworden. In bovenstaande video is te zien hoe Lotte veranderde van een lachende baby in een jonge vrouw. ,, Dit is mijn belangrijkste kunstwerk"