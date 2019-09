Vader gezin Doesburg overleden door koolmonoxide, moeder en kind buiten levensgevaar

Update / videoIn een woning in het Gelderse Doesburg zijn vanochtend meerdere personen van een gezin gevonden die in kritieke toestand verkeerden. Zij waren het slachtoffer van koolmonoxidevergiftiging. De vader van het gezin is overleden. Moeder en een kind werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren inmiddels buiten levensgevaar. Dat meldt de gemeente.

De woning, een geschakeld rijtjeshuis aan de Monseigneur Bekkerslaan, is een opvanglocatie voor asielzoekers. In het pand waren afgelopen nacht veertien mensen aanwezig. Zij behoren tot één gezin. De hulpdiensten die massaal uitrukten na de melding sluiten een geweldsincident uit.



Drie van de bewoners werden naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de vader van het gezin overleden. Twee andere slachtoffers, een moeder en een dochter, verkeerden aanvankelijk in kritieke toestand, maar de gemeente Doesburg meldde vanmiddag dat zij inmiddels buiten levensgevaar zijn.



Elf andere gezinsleden hoefden niet naar het ziekenhuis. Een deel van het gezin is in het ziekenhuis bij hun opgenomen familie, de anderen zijn opgevangen in de kantine van een sportclub om de hoek.

Ethiopië

Het getroffen gezin komt van oorsprong uit Ethiopië en woont al ongeveer zeven jaar in Doesburg. Ze hebben twaalf kinderen.

De kinderen zijn op sportief gebied succesvol. Een van hen was al twee maal de snelste in de Posbankloop. Drie broers uit het gezin domineerden enkele jaren geleden de Engbergencrossloop in Gendringen. Een van de jongens voetbalt bij De Graafschap. De vader, die is overleden, is volgens een collega bij Circulus-Berkel ‘een hardwerkende man’.

Cv-ketel

De brandweer doet nog steeds metingen in en rondom het huis. De koolmonoxidevergiftiging is waarschijnlijk ontstaan door problemen met een cv-ketel. De woning is inmiddels volledig geventileerd. Een bekende van het gezin zegt dat het gezin de laatste tijd veel over hoofdpijn klaagde.



Buren zijn geschokt door het ernstige incident dat in de vroege morgen hun straat opschrikte. Ze vinden het vooral erg dat de kinderen dit moeten meemaken. Burgemeester Loes van der Meijs-van der Laar van Doesburg is naar de plek van het incident en de slachtoffers gegaan. ,,Ik ben enorm geschrokken en leef ontzettend mee met de slachtoffers”, aldus de burgemeester. De gemeente houdt vanavond een informatieavond bij de Doesburgse sportclub voor direct omwonenden.

Koolmonoxide is een reukloos gas dat ervoor zorgt dat bloed minder goed zuurstof kan opnemen uit de longen. Een lage concentratie kan zorgen voor hoofdpijn en duizeligheid, een grote hoeveelheid kan leiden tot bewusteloosheid of de dood. Jaarlijks overlijden tien mensen in Nederland aan koolmonoxidevergiftiging, 150 belanden er in het ziekenhuis. Niet goed onderhouden cv-ketels en gaskachels, maar ook afvoerloze geisers kunnen in woningen zorgen voor blootstelling aan koolmonoxide. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hebben ongeveer twaalf procent van de Nederlandse woningen afvoerloze geisers waardoor de verbrandingsstoffen niet direct naar buiten worden afgevoerd.