Vader keert terug naar Kaboel om ondergedoken gezin bij te staan: ‘Ik hield het niet vol in Nederland’

Hoe de man Afghanistan in is gekomen, wil hij niet zeggen om de taliban niet wijzer te maken. ,,We zitten nu in een huis ergens in Kaboel en blijven binnen. Maar de kinderen willen terug naar Nederland, weer naar school. We zijn een Utrechtse familie, we horen thuis onder de schaduw van de Dom.”



Probleem bij de evacuatie is dat de vrouw geen Nederlands paspoort heeft, alleen een verblijfsvergunning. De kinderen en hun vader, die al twee decennia in Nederland woont, hebben wél een Nederlandse pas.



De 33-jarige vrouw vertelt aan de telefoon dat het niet goed gaat met haar gezin. Ze waren op bezoek bij een ziek familielid en werden, net als andere toeristen, verrast door de snelle opkomst van de taliban. Het Utrechtse gezin is naar eigen zeggen in totaal zeven keer naar het vliegveld gegaan in een vergeefse poging te vertrekken uit Afghanistan. ,,Ik wil mijn kinderen niet in de steek laten, ze kunnen niet gaan zonder moeder.”