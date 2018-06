Vader Pinkpop-verdachte: Mijn zoon is hardwerkende man, gebruikt geen drugs

Op nog geen tien kilometer van het Pinkpop festival parkeerde de 34-jarige verdachte vanochtend het witte busje naast zijn huis in Heerlen. Om vervolgens zelf naar zijn werk in Amsterdam te gaan.



De vader van de verdachte woont in dezelfde straat en is in shock: ,,Het is een hardwerkende man met twee kinderen'', zegt hij. Volgens hem gebruikt zijn zoon geen drank of drugs: ,,Het is een rustige jongen. Hij werkt in de podiumbouw, in Amsterdam. Het moet gebeurd zijn op weg naar zijn werk, hij moest nog iemand oppikken.''



De vader sprak zijn zoon sinds de aanrijding niet, maar volgens hem is hij 'helemaal overstuur'. ,,Dit moet een stom ongeluk geweest zijn. Het is verschrikkelijk.''