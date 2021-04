Vader redt zijn twee kinderen en zichzelf bij felle woningbrand

De woningbrand brak rond 01.15 uur uit. Vier brandweerauto’s, drie ambulances en diverse politie-eenheden kwamen ter plaatse. De uitslaande brand bleek te zijn ontstaan op de benedenverdieping in het huis.



De vader verbleef met zijn twee kinderen en twee huisdieren in de woning. De vader wist zijn kinderen te redden, maar ademde daarbij veel rook in. Alle drie de betrokkenen zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek en verzorging.



Het hondje dat in de woning verbleef is door de stress ontsnapt en is nog zoek. De brandweer wist de hamster in een kooi te redden, deze wordt door buurtbewoners opgevangen.



De schade aan de woning is groot, waardoor de woning als onbewoonbaar is verklaard. Hoe de brand precies heeft kunnen is nog onduidelijk. De politie en de brandweer doen onderzoek.