Vader vermiste Emily (12) vraagt hulp via sociale media bij zoektocht

Volgens woordvoerder Anthony Hoogeveen van de politie komt het wel vaker voor dat meisjes van vijftien of zestien jaar even weg zijn, maar niet als ze zo jong zijn. ,,Een 12-jarige zien we niet zo snel. Ze heeft ook helemaal geen contact gehad met haar familie. Het kan natuurlijk dat ze is weggelopen, maar ze is nu langer dan een dag vermist. We maken ons grote zorgen en dat is ook de reden dat we haar foto en naam verspreiden. Daar hebben we ook toestemming voor van de familie.''



Er is nog geen Amber Alert afgegeven, daarvoor moet namelijk het idee bestaan dat een kind echt gevaar loopt. Een burgernetoproep gisteravond leverde niets op. Daarom deed de politie ook via Facebook en Twitter een oproep voor meer informatie. Ook de foto van de 12-jarige werd op een Facebook-pagina van de politie gezet. Er is inmiddels een poging gedaan om de telefoon van Emily te traceren, maar die actie is zonder resultaat gebleven.