Vader vermoorde Tessa steunt club die niet tegen elftal van moordenaar wil spelen

Situatie kinderen in Nederland­se asielzoe­kers­cen­tra voldoet nog niet aan normen

8:31 De situatie van kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra voldoet nog niet volledig aan de normen uit het VN-Kinderrechtenverdrag. Het azc in Schalkhaar is een van de tien locaties die meegenomen is in het onderzoek dat vandaag wordt gepresenteerd. Eén op de drie kinderen voelt zich niet veilig, blijkt uit het onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).