Vader wil zichzelf en zoontje doodrijden tegen boom en moet 5 jaar de cel in: ‘Ik niks, dan mama ook niks’

Vader reed volgens OM op terugweg van barbecue bij ouders bewust met zoontje tegen boom: ‘Ik niks dan mama ook niks’

Een oud-inwoner van Oss heeft in 2017 geprobeerd zichzelf en zijn destijds 10-jarige zoon te doden door met een auto tegen een boom te rijden. Daarom moet de nu 37-jarige man zes jaar de cel in, stelde het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag voor het gerechtshof in Den Bosch. Ook zou de man tien jaar niet meer mogen rijden.

2 november