Vader woest over bekeuring die zoon kreeg, plant aanslag met zware bom op woning agent

twee arrestatiesEen man was zo boos over een bekeuring die zijn zoon had gekregen dat hij opdracht gaf om een gerichte aanslag te plegen op de woning van een politieagent in Best. Dat blijkt uit een voorlopig recherche-onderzoek. De aanslag had grote impact op het gezin van de agent en op het voltallige politiekorps. ,,De maatschappij verhardt en de polarisatie neemt toe. Ik denk dat we nog lang niet op een keerpunt zitten”, zegt Xander Simonis, voorzitter van politiebond ANPV.

De politie hield woensdag twee mannen aan die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag in december 2020. In de nacht ging er een zwaar explosief bij de woning af en ontstond er brand. De bom - bestaand uit zwaar vuurwerk en brandstof - veroorzaakte forse schade aan het huis waarin de vrouw en de twee jonge kinderen van de wijkagent lagen te slapen. Zo raakte de garagedeur ontzet en sprongen enkele ruiten kapot. Ook de auto's van de bewoners en de woning van de buren liepen schade op.

Het gezin van de agent bleef ongedeerd, maar volgens de politie had dit mede door de ‘grote kracht van de explosie’ veel ernstiger kunnen aflopen. ,,Het leek alsof de wereld verging, zo hard was de klap”, vertelde een buurtbewoonster destijds.

Dna gevonden

De opgepakte mannen zijn een 42-jarige inwoner uit Waalre, die de vermoedelijke opdrachtgever is, en een 24-jarige man uit Best. Hij zou de uitvoerder zijn geweest. Op het explosief is vermoedelijk zijn dna gevonden, laat de politie vandaag weten. Ook is er een tot op heden onbekend vrouwelijk DNA-spoor aangetroffen op de bom. Daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan.

De opdrachtgever, die de politie ziet als hoofdverdachte, werd gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch. Die besloot zijn voorarrest met veertien dagen te verlengen.

‘Erger kunnen aflopen’

De politieman, een ervaren medewerker die verschillende functies vervult in Brabant, was die bewuste 13 december zelf aan het werk. Zijn vrouw en twee jonge kinderen lagen in de woning te slapen. Er is niemand gewond geraakt. ,,Dit had veel ernstiger kunnen aflopen”, aldus de politie. Na de aanslag startte het onderzoeksteam een ‘groot opsporingsonderzoek’. Na twee jaar werd er een doorbraak bereikt met dank aan onderschepte, versleutelde communicatie via telefoons.

De politie zal ook nog gezocht hebben naar de scooterrijder die rond het tijdstip van de aanslag rondreed in de buurt en de uren voor de aanslag in de straat van de agent op verkenning leek te zijn. Het is niet bekend of deze bestuurder inderdaad betrokken is bij de zaak en of hij mogelijk de opgepakte man uit Best is.

Eerste keer

Het is voor zover bekend de eerste keer in Nederland dat er een aanslag met een zwaar explosief is gepleegd op een woning van een politieman. De politie neemt de zaak zeer hoog op. ,,Zoiets heeft altijd impact op de andere collega’s, we zijn ten slotte toch één familie”, zegt ANPV-voorzitter Simonis. ,,Het is vreselijk wat daar is gebeurd”, voegt Maarten Brink van politiebond ACP daaraan toe. ,,Voor de politieman maar zeker ook voor het gezin.”

Het mogelijke motief van de vader is voor de ACP ‘verbijsterend’. ,,Zulk grof en levensgevaarlijk geweld, in de privésfeer van een politieman, kennelijk om een uitgeschreven bekeuring. Dit lijkt niet gericht tegen het instituut politie, maar persoonlijk op een mens in politieuniform. Goed dat in deze zaak de verdachten aangehouden zijn en vervolgd worden.”

De politie zegt in een verklaring geen geweld tegen haar werknemers te accepteren en ‘treedt hard op als het gaat om geweld tegen personen met een publieke taak’, laat ze vandaag weten.

Geweld tegen politie neemt toe

Het aantal agenten dat te maken krijgt met geweld stijgt al jarenlang. In 2021 werden bijna 13.000 meldingen gedaan van agressie en geweld tegen politieagenten, in 2017 waren dat er nog bijna 9600. De precieze cijfers van 2022 worden door de politie later bekendgemaakt.

Politiemensen kregen in 2021 vaker te maken met zwaar geweld vergeleken met een jaar eerder. Zo steeg het aantal meldingen van politieagenten die zwaar zijn mishandeld of te maken kregen met een poging tot doodslag. Ook verdubbelde het inrijden met een voertuig op een agent: in 2020 gebeurde dat 49 keer, vorig jaar 108 keer. Het aantal meldingen van poging tot moord steeg van 6 in 2020 naar 15 vorig jaar. Meldingen van openlijk geweld verdrievoudigden van 134 naar 452.

De politie merkt op dat geweld niet alleen op de politie als overheidsorganisatie gericht is, maar steeds vaker op individuele politiemensen. Ook worden agenten vaker slachtoffer van het lekken van persoonsgegevens, ook wel doxing genoemd. ,,Het is een trend bij een deel van de samenleving, dat het gezag van de overheid, hulpverleners en van politie in het bijzonder niet meer accepteert”, zei Peije de Meij toen. Hij is als portefeuillehouder belast met het de beteugeling van het geweld tegen politiemensen. ,,Ik denk dat het heel belangrijk is dat politici blijven uitstralen dat geweld tegen publieke figuren onacceptabel is.”

Volledig scherm Meerdere ruiten sprongen door de hitte van de vlammen. © Persburo Sander van Gils / Remco Rooijakkers

Volledig scherm Meerder ruiten sprongen door de hitte van de vlammen. © Persburo Sander van Gils / Remco Rooijakkers