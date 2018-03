Vader Ximena over onderzoek OM: 'Deze overwinning is heel zuur'

Volledig scherm De overleden Ximena met haar hond © Privéfoto De 19-jarige Ximena Knol uit Uden maakte eind februari een einde aan haar leven met een zelfmoordpoeder dat ze voor een tientje op internet kocht. Volgens Ximena’s ouders is hun dochter op het spoor van zelfdoding gebracht door de publiciteit rond de Coöperatie Laatste Wil (CLW) en de promotie van een ‘veilig en humaan’ zelfmoordmiddel. Zonder die berichtgeving had hun dochter, die leed aan een posttraumatische stressstoornis, de fatale stap niet genomen.



De ouders drongen bij het Openbaar Ministerie aan op een onderzoek naar de vereniging die inmiddels al ruim 22.000 leden zou tellen. Ook twee advocaten en psycholoog René Diekstra legden dit verzoek vorige week neer bij het OM. Vandaag werd duidelijk dat er daadwerkelijk een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Ook heeft het Openbaar Ministerie CLW verzocht onmiddellijk te stoppen met haar activiteiten. CLW maakte recent bekend dat inkopers het omstreden middel daadwerkelijk gaan bestellen. Ongeveer duizend mensen hebben serieuze interesse en zouden binnen korte tijd over het middel kunnen beschikken.

Vader Randy Knol, die de coöperatie eerder al 'levenseindeterroristen' noemde, reageert met gemengde gevoelens op het besluit van het OM. ,,We zijn heel blij dat het OM een strafrechtelijk onderzoek instelt. We zijn ook heel blij dat de coöperatie de activiteiten onmiddellijk moet staken, en dat er anders een kort geding volgt. Maar deze 'overwinning' blijft heel wrang. Het is ten koste gegaan van onze dochter."

Volgens de vader van Ximena had zijn dochter nog geleefd wanneer het zelfdodingsmiddel direct was verboden in september, toen de coöperatie hier voor het eerst publiekelijk over sprak. ,,Er zijn destijds Kamervragen gesteld door de SGP, maar minister Blok vond dat het Openbaar Ministerie maar moest kijken of onderzoek nodig was. Moest er eerst een dode vallen? Als er toen actie was ondernomen, hadden wij nu nog kunnen genieten van onze mooie dochter. Hopelijk blijft dit grote leed andere ouders bespaard."

