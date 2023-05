Vader zonder rijbewijs voor tiende keer betrapt achter het stuur, zoon is auto nu kwijt

Meisje (5) overlijdt bij ongeval met kampioens­wa­gen meisjes­team VV Yerseke

Bij een ongeluk in Yerseke in Zeeland is zaterdagmiddag een vijfjarig meisje uit de gemeente Kapelle om het leven gekomen. Het slachtoffer stond op een kampioenswagen en is van deze praalwagen gevallen. Het gaat volgens voorzitter David Bakker van de VV Yerseke om de dochter van de chauffeur. ,,Dit is een vreselijk drama.’’