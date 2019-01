Vaderliefde: Faruk deed alles om zijn dochter uit Syrië te halen

Melis heet ze. Een Nederlands meisje dat verliefd werd op een jihadstrijder en hem achterna reisde naar IS-gebied in Syrië. Over dit soort mensen zei Mark Rutte een paar jaar geleden dat hij liever had dat ze daar zouden sneuvelen, dan dat ze terug zouden komen naar Nederland. Taal die past bij het beeld dat we hebben bij Syriëgangers: mannen die per se naar het kalifaat willen om als martelaar te sterven in de heilige oorlog.