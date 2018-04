Vaders buitengesloten bij zorg voor kind

Hoewel vaders meer voor de kinderen zorgen dan jaren geleden, zit het traditionele denken over de moeders als opvoeders ingebakken. Dat moet veranderen, vinden deskundigen. Onderzoeks- en adviesbureau Sardes heeft een handleiding gemaakt met tips voor bijvoorbeeld leraren, pedagogisch medewerkers en werknemers van consultatiebureaus om vaders meer te betrekken. ,,De moeders blijven het aanspreekpunt voor die professionals, terwijl het goed is voor de ontwikkeling van een kind als beide ouders betrokken zijn,'' verklaart adviseur Karin Hoogeveen. Als ouders samen naar een 10-minutengesprek komen, spreken leraren soms tóch alleen de moeder aan, waardoor de vader zich niet gezien voelt. Leraren kunnen zich bewuster ook tot de vaders richten.

Luizenmoeders

Het ministerie van OCW wil juist dat vrouwen meer gaan werken en de zorgtaak verder naar de vaders schuift. ,,Het is vaak zo dat deze instellingen eerst de moeder vragen of bellen en dan pas kijken naar de vader. Dat is geen goed voorbeeld voor de kinderen,'' reageert een woordvoerder.

Huisbezoeken

In de jeugdgezondheidszorg is er al wel een beweging waarin artsen en verpleegkundigen beide ouders proberen te betrekken. Consultatiebureaus buigen zich bijvoorbeeld over de vraag of ze spreekuren eerder kunnen beginnen, later kunnen laten eindigen en zelfs in weekenden kunnen plannen, zodat werkende ouders meer kans hebben bij consulten te zijn.