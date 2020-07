Vakantie? De Jonge krijgt zijn ‘corona-update’ nu gewoon in de voortent

Vakantie is een groot woord, antwoordde minister Ferd Grapperhaus (Justitie) op de vraag of het wel verantwoord is dat het kabinet op vakantie is tijdens de coronacrisis. Het aantal besmettingen loopt weer op en bijvoorbeeld verantwoordelijk minister Hugo de Jonge zit op dit moment met zijn gezin op een camping in Frankrijk.



Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hadden het liefst gezien dat De Jonge eerder terugkomt van vakantie om volgende week een spoeddebat te houden over alle problemen rond de virusbestrijding. Behalve het oplopende aantal besmettingen, hapert het corona-dashboard af en toe en zijn niet alle GGD’s goed bereikbaar voor mensen die zich willen laten testen. Een spoeddebat zal echter pas 12 augustus worden gehouden, als het kabinet weer voltallig terug op zijn post is.



Tot twee keer toe nam Grapperhaus deze week de gelegenheid om voor de camera’s de natie toe te spreken: hou je vooral aan de voorschriften, zoals handen wassen en anderhalve meter afstand houden. ,,Goed dat hij dat gedaan heeft’’, zegt SGP-Kamerlid Chris Stoffer. ,,Maar als je urgentie wilt kweken bij de bevolking, is het beter dat premier Rutte en minister De Jonge zelf de persconferenties weer doen. Toen zij dat voor het laatst deden, waren de cijfers positief. Maar nu is het zomer en is het beeld gekanteld. De urgentie lijkt toch een beetje zoek.’’