Vakantie in chaotisch Ecuador eindigt in mineur voor tientallen Nederlanders: 'Ze vervelen zich’

Voor tientallen Nederlandse toeristen is hun vakantie in Ecuador uitgelopen op een deceptie. Door omstreden bezuinigingsplannen wordt het Zuid-Amerikaanse land al de hele week geteisterd door hevige protesten en rellen . Het is er zó chaotisch dat enkele Nederlanders geen kant op kunnen. ,,Ze voelen zich niet onveilig, maar er is wel sprake van verveling.”

Duizenden betogers in Ecuador zijn al weken woest op de regering en keren zich met veel geweld tegen de economische hervormingen van president Lenín Moreno. Vorige week werd nog een subsidie voor brandstof geschrapt, waardoor de prijzen flink stegen. Moreno is geenszins van plan die maatregel terug te draaien.

In plaats daarvan heeft hij donderdag de noodtoestand uitgeroepen. Bij botsingen tussen demonstranten en de politie zijn inmiddels tientallen agenten gewond geraakt. Bijna vijfhonderd mensen zijn al opgepakt.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vanwege de onrust het reisadvies voor Ecuador aangescherpt. Het ministerie waarschuwt voor wegblokkades en demonstraties op meerdere plaatsen in het land. ,,De situatie verandert voortdurend. Houd het lokale nieuws in de gaten”, luidt het advies aan reizigers.

Karaoke en muziek

De Amsterdamse reisorganisatie Sawadee Reizen heeft een groep van zestien Nederlandse toeristen in Ecuador zitten. Ze zitten al een paar dagen vast in het dorpje Guamote, iets buiten de stad Riobamba in het centrum van het land. ,,Ze voelen zich gelukkig niet onveilig, maar er is wel sprake van verveling. Zo veel valt er niet te beleven in dat dorpje. Dus maken ze maar samen muziek en zingen ze karaoke. Ze maken er het beste van.”

Ondanks de aanhoudende gesprekken tussen de lokale demonstranten, de lokale autoriteiten, de Nederlandse consul in Ecuador, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de reisleiding van Sawadee is er nog geen duidelijkheid over de duur van deze situatie. ,,Er is ter plaatse nog meer dan voldoende eten en drinken, en de reizigers worden goed opgevangen door de lokale bevolking. Onze gasten kunnen zich in het dorp normaal en vrij bewegen”, vertelt de woordvoerder opgelucht.

Reis

Het ministerie heeft Sawadee geadviseerd de reizigers in Guamote te laten blijven totdat de situatie op de wegen wat meer gekalmeerd is en overzichtelijker is geworden. Eigenlijk hadden de Nederlanders al moeten doorreizen naar de Galapagos-eilanden, maar die bestemming is vanwege de onrust geschrapt.

Voor aankomende vrijdag staat bij Sawadee een nieuwe reis naar Ecuador gepland. Mocht het ministerie het reisadvies verder aanscherpen, wordt die reis geannuleerd. ,,Wij staan in continue contact met alle betrokken partijen. Mochten er ontwikkelingen zijn dan sturen wij een update”, aldus de woordvoerder.