Vakantie van vriendengroep loopt uit op nachtmerrie: ‘Ik heb ze alleen op de rug gekriebeld’

Met video Met een beetje omdenken kun je ook conclude­ren: wat een heerlijke weermaand juli was dit

Het regent, waait, en het kwik komt amper boven de 20 graden uit. Heel leuk is het niet, zeker niet als je in eigen land vakantie viert. Toch hoort dit weer bij Nederland, blijkt uit grafieken van het KNMI. En als je een beetje omdenkt, kun je óók concluderen: deze zomer is echt zo slecht nog niet.