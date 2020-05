Vakantieganger kan rustig voucher aannemen: kabinet schuift 150 miljoen

Verdachte (30) opgepakt voor zendmast­bran­den Veldhoven

16:21 De politie in Oost-Brabant heeft afgelopen week, in samenwerking met de Landelijke Eenheid, een nieuwe verdachte aangehouden in het onderzoek naar de zendmastbranden. Het gaat om een 30-jarige Veldhovenaar. Hij wordt verdacht van het in brand steken van twee zendmasten in zijn woonplaats.