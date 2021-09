Vakbond CNV wil zo snel mogelijk 30-urige werkweek

Knal die serveer­ster Suzanne (17) het leven kostte, was te voorkomen: ‘Zijn keuze was onverant­woord’

3 september De 58-jarige automobilist Albert P. uit Wijnjewoude is schuldig aan het dodelijke ongeval in Beusichem, dat de toen 16-jarige Suzanne Janssen (ze overleed kort na haar 17e verjaardag) vorig jaar het leven kostte. De rechtbank in Arnhem veroordeelt de Fries tot een werkstraf van 240 uur. Ook mag hij een jaar geen auto rijden.