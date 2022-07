Vakbonden stellen ultimatum aan NS na vastlopen cao-overleg

De bonden en NS onderhandelen al sinds medio mei over een nieuwe cao voor onder meer machinisten, conducteurs en het servicepersoneel. Vlotten wil het overleg echter niet. ,,De cao-onderhandelingen liepen dramatisch vandaag", stelde FNV-bestuurder Henri Janssen donderdagavond na afloop van de vijfde en laatste overlegronde. ,,Er is nauwelijks onderhandeld, NS wil niet bewegen.”

FNV Spoor, CNV, VVMC en VHS eisen onder meer volledige compensatie van de gestegen prijzen en willen er in het eerste jaar 8,5 procent loon bij. De NS-directie verhoogde weliswaar zijn loonbod van 7,5 naar 8 procent, maar wel in tweeënhalf jaar tijd. ,,Dat is ver onder de inflatie,” aldus Janssen.

De vier spoorvakbonden eisen nu een verbeterd bod en geven NS daarvoor tot het middaguur op vrijdag. ,,Zo niet dan beschouwen we het bod dat we donderdagmiddag hebben gekregen als eindbod en zullen we dat voorleggen aan onze leden”, stelt onderhandelaar Wim Eilert van de VVMC. Hij gaat er vanuit dat het voorstel van tafel geveegd wordt. ,,Het is namelijk onacceptabel,” meent Eilert. FNV Spoor, CNV en VHS staan er hetzelfde in. De andere voorstellen van NS noemen ze eveneens ontzettend slecht.

Geen waardering

Vorige week toonde FNV Spoor zich ook al uiterst kritisch over de houding van NS. Medewerkers zouden van de spoorwegen steeds meer moeten overwerken, terwijl diensten minder rusttijd bevatten en het ook steeds lastiger is om snipperuren of verlof op te nemen.

,,NS toont geen enkele blijk van waardering voor haar medewerkers", vatte de vakbond een en ander samen. ,,De onderhandelingsdelegatie van NS lijkt bewust bezig te zijn de tekorten in de organisatie op te lossen door de werknemers verder uit te knijpen. En als dank staat daar vrijwel niets tegenover.”

Stevige taal

FNV Spoor, CNV, VVMC en VHS, bezigen niet voor niets stevige taal. Ze weten dat ze een sterke positie bezitten: het piept en kraakt bij de spoorwegen. Er is een groot personeelstekort, momenteel zijn er circa 1100 vacatures. Behalve veel conducteurs en machinisten heeft NS ook ICT-personeel en servicemedewerkers nodig. Goede arbeidsvoorwaarden zijn nodig om nieuwe krachten te werven én het eigen personeel tevreden te houden.

De vraag is desalniettemin of NS door de pomp gaat. De forse loonsverhoging die de bonden eisen, kost iljoenen. Door corona heeft de vervoerder afgelopen twee jaar verlies leden. Bij het afsluiten van een nieuwe cao moet daarmee rekening worden gehouden, stelde de directie dan ook voorafgaand aan de onderhandelingen.

Het vervoersbedrijf zit sinds deze week bovendien zonder directeur, nu topvrouw Marjan Rintel naar de KLM is overgestapt. De problemen stapelen zich al met al op bij NS. De reizigersaantallen zijn voorlopig nog niet terug op pré-coronaniveau en het kabinet dreigt volgend jaar de coronasteun stop te zetten.

‘Permanent afschalen’

Als gevolg van het personeelstekort is de dienstregeling afgelopen maand bovendien afgeschaald. Deze week vallen op zes belangrijke trajecten ritten uit, waaronder Amsterdam-Eindhoven CS, Dordrecht-Lelystad en Arnhem-Schiphol-Rotterdam CS.

Dat laatste traject is de nieuwe tien minuten trein, waardoor reizigers 'spoorboekjesloos’ konden instappen. Een week eerder vielen er op slechts vier trajecten treinen uit, waaronder de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam en Amsterdam. Volgende week vallen er weer meer treinen uit.

Wat FNV Spoor betreft wordt de dienstregeling totdat er weer voldoende personeel is permanent afgeschaald. ,,De huidige dienstregeling is met de beschikbare capaciteit niet haalbaar en legt een te zware wissel op de medewerkers.”