Vakbonden zijn klaar voor spooracties, NS heeft niet voldaan aan eisen

UPDATEDe Nederlandse Spoorwegen kunnen niet voldoen aan het ultimatum dat de spoorvakbonden hebben neergelegd in een lopend cao-conflict, maar willen alsnog om tafel. Dat staat in een brief aan de bonden. Die hebben daarop laten weten klaar te zijn met onderhandelen. Daarmee zijn acties op het spoor onvermijdelijk geworden.

Vorige week kwamen FNV Spoor, CNV Vakmensen en de VVMC met een ultimatum in het conflict met de NS. Uiterlijk vandaag om 16.00 uur moesten alle eisen van de spoorbonden integraal worden ingewilligd. Anders zouden er collectieve acties volgen, waaronder werkonderbrekingen en stakingen die mogelijk ook de dienstverlening richting reizigers kunnen raken.

Het ultimatum is inmiddels verlopen. Zojuist heeft de NS-top een brief ontvangen waarin staat: ‘Wij moeten constateren dat u niet tegemoet komt aan onze eisen. Helaas moeten we tot onze spijt concluderen dat we nog steeds uit onderhandeld zijn en dat acties rechtmatig zullen zijn.’

Dreigement

Die term ‘rechtmatig’ is een reactie op een dreigement in een NS-brief. Daarin staat dat de aangekondigde acties ‘onrechtmatig’ en ‘voorbarig’ zouden zijn. Dit kan betekenen dat de vervoerder naar de kortgedingrechter gaat om spooracties te laten verbieden, mochten de bonden helemaal niet meer aan tafel willen komen.

De vervoerder zit in een moeilijke financiële situatie en wijst de bonden erop dat hun eisen leiden tot een loonsverhoging van maar liefst 20 procent. De vakbonden hebben een veel hogere looneis neergelegd dan is voorzien in twee voorstellen die de vervoerder vooralsnog op tafel heeft gelegd. ,,De eisen van de vakbonden verschillen bovendien en zijn, ook in de uitvoering, niet altijd maakbaar”, aldus de NS.

In de brief van de vervoerder valt verder te lezen: ‘We begrijpen de zorgen van onze collega’s over onder meer de krappe arbeidsmarkt, financiële situatie en werk-privébalans heel goed. De waardering voor onze collega’s in een voor ieder onzekere tijd willen we daarom graag terug laten komen in de nieuwe cao.’ En: ‘We zien op dit moment nog voldoende aanknopingspunten om het cao-overleg voort te zetten en op verschillende onderdelen verbeterde en gewijzigde afspraken te maken’.

Zeer schadelijke gevolgen

De NS wijst erop dat eventuele acties zeer schadelijke gevolgen kunnen hebben, niet alleen voor de NS maar ook voor een groot aantal derde partijen, waaronder reizigers. ,,Een groot aantal (kwetsbare) reizigers is voorts voor het dagelijks vervoer afhankelijk van treinverkeer.” Ook zou het ‘stevige gevolgen’ hebben als een aantal kritische verkeersaders wordt stilgelegd, staat er.

De vakbonden benadrukken dat wat hun betreft de veiligheid van alle aanwezigen op de stations uiteraard van groot belang is. De gemaakte afspraken tijdens veiligheidsoverleg zullen worden nageleefd tijdens acties. Binnenkort overleggen de bonden over de timing en de omvang van de spooracties.

Kijk onze trending nieuwsvideo's in onderstaande playlist:

Praat mee, reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken