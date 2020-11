Vakkenvuller Jan (33) moest vorig jaar tot woede van heel het land bonus inleveren van het UWV. Dit is hoe het afliep

Maar hoe is Jan (33) het na hectische weken in december van het vorige jaar vergaan? Herkend wordt hij niet meer. In de dagen kort na zijn optreden in de talkshow van Beau gebeurde dat nog wel. Wildvreemden hadden hem op televisie gezien en deelden zijn verdrietige verhaal. De overheid kortte zijn uitkering vanwege een bonus van zijn baas. Jan werkt al jaren voor een supermarkt in Ede en zijn baas wilde hem voor 12,5 jaar trouwe dienst een extraatje geven.

Toelage

De zaak werd aangekaart door bewindvoerder Kees den Oudendammer van Jan. Hij verbaasde zich over de wachtgeldaffaire van VVD-politicus Klaas Dijkhoff. Die ontving na zijn vertrek als minister een fikse toelage, boven op het hoge salaris van een Tweede Kamerlid. Den Oudendammer stuurde een boze brief naar De Volkskrant waarin hij het onrecht van Jan en zijn bonus uit de doeken deed. Die brief raakte een gevoelige snaar in de Nederlandse samenleving.



Uiteindelijk ging de uitkeringsinstantie door de knieën waardoor Jan alsnog zijn bonus kreeg, maar dat gebeurde pas na bijtende kritieken van boze Nederlanders. Op een speciale rekening kwam ruim 16.000 euro binnen. Het bedrag en de lieve woorden van veel mensen treffen hem nog steeds. Mensen met een kleine beurs stuurden hem zelfs geld. ,,Soms een euro of 1,50 euro”, aldus Jan. ,,Mensen die zelf bijna niets konden missen, maakten geld over. Daar ben ik ze heel dankbaar voor. Nog steeds. Ook kreeg ik kleine cadeautjes en kaarten.”

Quote Mensen die zelf bijna niets konden missen, maakten geld over Jan de Kroon

Naamgenoot

Van de NS kreeg hij een uitnodiging om de eerste dubbeldeks treinen uit de zwaaien. Een hele dag treinen, blijer kun je Jan bijna niet maken. ,,Ik had een naamgenoot meegenomen, ook een Jan uit Veenendaal. We vertrokken met de trein uit Amersfoort. Via Amsterdam, Haarlem en de Hanzelijn reden we naar Zwolle. Uiteindelijk waren we weer terug in Amersfoort. Deze trein ging daarna naar het museum. Het was een mooie dag.”

Hij kijkt met een warm gevoel terug op alle aandacht. De Kroon is er soms nog even beduusd van. De vakkenvuller kocht kleding van het gedoneerde geld, een andere bank, een stoel en een nieuwe televisie. ,,Voor corona begon heb ik een nieuwe televisie met soundbar en een dvd-speler gekocht. Ik kan nu op mijn televisie series en films op Netflix en Disney+ kijken.”

Mooie periode

,,Daar heb ik in deze stille maanden veel aan gehad”, vervolgt Jan. ,,Netflix heeft me er wel een beetje doorheen gesleept en nog steeds, eigenlijk. De rest van het geld, dat staat ergens. Ik ben niet iemand die het geld snel wil opmaken. Dat komt wel een keer. Ik vond het een mooie tijd. Leuk om terug te kijken.”

Quote Ik ben wel een beetje somber en het is een saaie tijd Jan de Kroorn Die emotionele achtbaan kwam door de corona piepend tot stilstand. Daar heeft hij het heel moeilijk mee. Zijn grootste hobby, de passie voor treinen, is bijna stil te komen liggen. Bezoek aan zijn moeder was bijna niet meer mogelijk. ,,Na de uitzending werd ik door mensen in de trein herkend. Daarna ook wel een paar keer, maar dat is inmiddels wel weggeëbd. Ik ben wel een beetje somber. Het is een saaie tijd”, zegt Jan.



,,Ik reis soms nog wel eens met de trein. Ik zag net dat de lockdown tot half januari kan duren. De cijfers gaan pas omlaag als er een hele lockdown komt. Niet van die halve maatregelen. Door de week ga ik drie dagen naar mijn werk en zit ik vier dagen thuis. 19 maart ben ik voor het laatst bij mijn moeder geweest. Vreselijk.”