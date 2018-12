Val van gehandicapte Job ‘zo oneerlijk’: Hij heeft al zoveel deuken

‘OM neust in seksleven Rotterdam­se hoofdoffi­cier’

9:12 De Rotterdamse hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen heeft een klacht ingediend tegen de top van het OM. Zijn advocaat stelt in een brief aan de privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat bij een integriteitsonderzoek illegaal gegevens over zijn seksleven worden verzameld.