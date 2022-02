‘Valentijnsboeket is een bosje gif’

De kans is groot dat het romantische bloemetje op Valentijnsdag een boeketje gif is. Snijbloemen zitten vol met bestrijdingsmiddelen die in de EU verboden zijn, maar door kwekers in Afrika wel worden gebruikt.

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse afdeling van Pesticide Action Network (PAN). Die vrijwilligersorganisatie liet twaalf boeketten tulpen, rozen en gemengde boeketten op bestrijdingsmiddelen onderzoeken. De bloemen zagen er prachtig uit en dat heeft een reden. Bij de gemengde boeketten werden 25 verschillende gifstoffen gevonden en bij de rozen gemiddeld 17.

Een derde van die aangetroffen middelen is in de EU verboden vanwege de schadelijkheid voor de gezondheid of het milieu. De producenten van de verboden bestrijdingsmiddelen - veelal tegen insecten en schimmels - maken ze echter nog wel en exporteren ze naar bloemenkwekers in andere landen, in Kenia, Ethiopië en Colombia bijvoorbeeld. PAN pleit in een brief aan Henk Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor een verbod op de export van de verboden pesticides en voor normen voor maximale hoeveelheden bestrijdingsmiddelen op sierbloemen, zoals ook geldt voor voedsel.

Gelijk speelveld

Brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland zegt dat Nederlandse telers al langer in Brussel pleiten voor een ‘gelijk speelveld’ als het gaat om gewasbeschermingsmiddelen. ,,Wat buitenlandse bloementelers doen, daar hebben wij geen invloed op’’, zegt Roger Abbenhuijs van de brancheorganisatie. Hij bevestigt dat het gros van de zomerbloeiers die momenteel te koop zijn in de winkels uit het buitenland komen.

Royal Flora Holland, de bloemenveiling in Aalsmeer, zegt pas te kunnen reageren na bestudering van het rapport. Op de veiling wordt jaarlijks voor honderden miljoenen euro’s Afrikaanse bloemen geveild. ,,Het is aan de kwekers om zich aan de voorschriften te houden. Wij verhandelen miljarden producten. Het is ondoenlijk om alles te controleren”, meldt woordvoerder Michel van Schie.

Quote Als de concentra­ties op de bloemen zo hoog zijn, hoe zijn de werkomstan­dig­he­den dan bij de telers in Afrika en Zuid-Amerika? Margriet Mantingh, PAN

De bloemen werden gekocht bij Fleurop, deBloemist, Topbloem, Albert Heijn en Jumbo, en onderzocht op bestrijdingsmiddelen. In alle twaalf onderzochte boeketten werden resten van bestrijdingsmiddelen gevonden. Volgens PAN is het zo erg dat uitgebloeide bloemen niet in de gft-bak thuishoren, maar bij het restafval. Er zit bijvoorbeeld fipronil in. Dat bestrijdingsmiddel leidde in 2017 tot een schandaal toen bleek dat het verboden middel tegen bloedluis via de kippen in de eieren terecht was gekomen. Tientallen miljoenen eieren moesten als chemisch afval verbrand worden. ,,In de bloemen die wij onderzochten is de concentratie fipronil per kilo vele malen hoger’’, zegt voorzitter Margriet Mantingh van PAN. ,,Die bloemen horen bij het chemisch afval.’’

Biologische tulpen

,,Koop maar iets anders voor je geliefde voor Valentijnsdag. En als het dan toch bloemen moeten zijn dan biologisch geteelde tulpen. Zomerbloeiers zoals rozen, lelies en bijvoorbeeld gerbera’s worden nu allemaal geïmporteerd. Uit landen met lage salarissen, minder strenge milieueisen en een zwakke regulering voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen.’’

Het onderzoek van PAN is niet het eerste onderzoek naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de bloementeelt. Volgens Mantingh zijn de resultaten vergelijkbaar met eerdere onderzoeken naar gif in snijbloemen. ,,Er is niets verbeterd.’’

,,Consumenten willen geen planten met gaatjes of luizen of weggeknabbelde blaadjes. De prachtige bloemen die overal te koop zijn hebben een hoge prijs. Als de concentraties op de bloemen zo hoog zijn, hoe zijn de werkomstandigheden dan bij de telers in Afrika en Zuid-Amerika?’’

