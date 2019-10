Vallende herfstbladeren hinderen treinen en NS steeds minder

NS slaagt er in de herfst steeds beter in om treinen op tijd te laten rijden. Dankzij diverse maatregelen, waaronder speciale geltreinen, is de punctualiteit sinds 2015 met bijna 4 procent gestegen.

Treinvertragingen in de herfst, het is voor de meeste forenzen sinds jaar en dag een bekend verschijnsel. Vallende blaadjes gecombineerd met regen zorgen voor spekgladde rails, waarop machinisten minder snel kunnen optrekken en remmen. Ook slijten de wielen van treinen beduidend sneller, waardoor treinstellen eerder voor onderhoud uit de running moeten.



De laatste jaren krijgt de NS steeds meer grip op dit najaarsprobleem. ,,Sinds 2015 zien we dat de herfstprestaties verbeteren’’, zegt Mischa van der Haar, analist bij NS. Arriveerde in 2015 slechts 87,4 procent van de reizigers in de herfst op tijd, vorig jaar was dat al 91,2 procent. Een toename van bijna 4 procent en maar weinig onder het jaargemiddelde van 92,6 procent. Dit jaar hopen de spoorwegen het nóg beter te doen, stelt Van der Haar. Aan een voorspelling wil zij zich echter niet wagen. ,,Het belangrijkst is dat het weer meevalt.’’

Nieuwe aanpak

De verbeterde punctualiteit is mede te danken aan een nieuwe gecoördineerde aanpak van NS en ProRail, waarbij onderhoud aan treinen en spoor sinds 2015 sneller wordt uitgevoerd en beter gepland. Ook de geltreinen die op enkele belangrijke trajecten rijden, helpen flink mee. De door de treinen op de rails losgelaten gel – Sandite genaamd – bestaat uit zand, metaaldeeltjes en aardappelzetmeel. Deze substantie maakt het spoor ruwer.



Vanaf vandaag rijden er twaalf geltreinen over het spoor, acht daarvan zijn reguliere passagierstreinen. Een gps-systeem moet ervoor zorgen dat de treinen alleen vóór of na een station gel aanbrengen. ProRail heeft verder enkele geltreinen op afroep beschikbaar in Eindhoven en Amersfoort.



Naast de inzet van geltreinen heeft NS de vertrek- en aankomsttijden op vijftien belangrijke routes een minuut aangepast. Machinisten kunnen zo langzamer optrekken. Slijtage aan de wielen wordt zo beperkt, is het idee. De wijzigingen zijn in de NS-reisplanner verwerkt. ProRail snoeit daarnaast preventief bomen langs het spoor, waardoor eventuele najaarsstormen voor minder schade zorgen. Ook staan er extra storingsploegen klaar als er storm wordt verwacht. ProRail heeft dan eveneens incidentenbestrijders paraat om eventuele bomen en takken van het spoor te halen.



Herfststormen

De verbeterde punctualiteit dankt NS overigens mede aan de relatieve afwezigheid van grote herfststormen. ,,Afgelopen jaren hadden we elke herfst slechts één storm. Als dat er meer waren, zou het simpelweg niet lukken de prestaties zodanig te verbeteren’’, zegt NS-woordvoerder Erik Kroeze.