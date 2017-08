Valse competitiestart van FC Den Bosch

Een half uur lang liet FC Den Bosch vrijdagavond heel behoorlijk voetbal zien in de seizoensouverture tegen Jong AZ, maar uiteindelijk moest de ploeg van de nieuwe trainer Wil Boessen toch nog ruim het hoofd bieden aan de Alkmaarse beloften: 1-3.



In de door de gesloten oosttribune bizar ogende Vliert trad FC Den Bosch aan met een in vergelijking met vorig seizoen compleet vernieuwde voorhoede. Van links naar rechts speelden het van NAC teruggehaalde kind van de club Danny Verbeek, Dennis Kaars (overgekomen van derde divisie-kampioen De Dijk) en Sven Blummel (overgestapt van Jong PSV).Ook het middenveld was drastisch gerenoveerd. Naast aanvoerder Niek Vossebelt stonden daar Jens van Son (gekomen van Roda JC) en Muhammed Mert (vorig seizoen nog bij het IJslandse Vikingur Reykjavik).

Alleen de defensie bevatte nog de vertrouwde namen, al moest Boessen daardoor de blessures van Bart Biemans (die nog wel op de bank startte) en Jordy van der Winden ook de nodige wijzigingen toepassen. Bovendien besloot de coach om op de rechtsbackpositie Mats Deijl de voorkeur te geven boven Jeremy Fernandes. Hij werd geflankeerd door Sam Kersten, Ben Santermans en Jonas Heymans.



Aanvankelijk was er niet zo heel veel aan de hand voor FC Den Bosch. De ploeg legde in het eerste halfuur een aantal prima combinaties op de mat en uit een daarvan maakte Mert op aangeven van Vossebelt al na een kwartier de 1-0.Nadat Blummel en Verbeek mogelijkheden op de 2-0 hadden laten liggen, kwam Jong AZ in de 29ste minuut op 1-1. Abdel Malek El Hasnaoui strafte gestuntel in de Bossche defensie af.Die gelijkmaker maakte de gasten sterker, waar de thuisploeg juist verzwakte. Twee minuten voor rust kwam Jong AZ uit een makkelijk gegeven strafschop op 1-2. Nadat hij was neergegaan in een duel met Vossebelt (die daarvoor geen geel kreeg) schoot Jeremy Helmer zelf vanaf elf meter de tweede Alkmaarse treffer binnen.



Na rust was Jong AZ lange tijd de baas, maar verder dan een schot op de paal van Teun Koopmeiners kwamen de bezoekers niet. FC Den Bosch stroopt de mouwen weer op, maar het maximale waren twee buitenspeldoelpunten van Dennis Kaars, waarna de nederlaag onafwendbaar was. Vlak voor tijd maakte Victor Einarsson ook nog 1-3 van.