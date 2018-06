Valse rijbewijzen eenvoudig te koop via Poolse website

Jaarlijks 174.000 'zelfverwij­zers' onterecht naar spoedeisen­de hulp

11:27 De helft van de Nederlanders die op eigen initiatief naar de spoedeisende hulp (SEH) gaan, is daar onterecht. Dat komt neer op 174.000 onnodige bezoeken per jaar. SEH's raken daardoor overbelast en worden op hoge kosten gejaagd. Dat concludeert Nicole Kraaijvanger van het Radboudumc in haar promotieonderzoek.