Valt zondag de eerste (natte) sneeuw van het jaar?

Donderdag hebben we te maken met regen of motregen en de temperatuur blijft steken rond de zes graden. ,,Het is nog even somber en grijs, maar vanaf morgen komt de zon vaker door en wordt het weer vriendelijker”, aldus weerman Wouter van Bernebeek.

Zonnig Sinterklaasweer

Op zaterdag is het overwegend droog en wordt het kouder en zonniger. Overdag tikt het kwik nog de 4 graden aan, maar ‘s nachts wordt lichte vorst verwacht. ,,In de nacht van zowel vrijdag op zaterdag als zaterdag op zondag gaat het een graad vriezen, wat heel normaal is voor deze tijd van het jaar”, aldus Van Bernebeek. ,,Dit komt onder meer doordat koudere lucht vanuit het zuidoosten over ons land stroomt. Het blijft daarnaast vrijwel droog. Goed nieuws voor Sinterklaas en zijn pieten dus.”

Lees verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

(Natte) sneeuw

Er bestaat volgens Van Bernebeek een kans dat er zondag in het zuiden van Limburg sneeuw valt. ,,Of we getrakteerd worden op een wit landschap is nog niet goed aan te geven, maar in de heuvels in het zuiden van Limburg zou dit zeker kunnen gebeuren”, legt hij uit. ,,In de loop van zondagmiddag zou daarnaast in het oosten neerslag kunnen vallen.”



Volgende week blijft het waarschijnlijk koud, met relatief lage temperaturen tot 11 december. Daarnaast blijft het overwegend droog en wordt enkel bij opklaringen lichte vorst verwacht.

2020 is hard op weg het warmste jaar ooit te worden. De gemiddelde temperatuur lag dit jaar 0,06 graden hoger dan in 2019.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.